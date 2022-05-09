Терещенко о Капризове: «Его цель – выигрывать, чтобы дойти до финала Кубка Стэнли. Можно сделать хет-трик, но проиграть и вылететь»

оценил игру форварда в плей-офф .

Россиянин забросил шайбу в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» (2:5, 2-2 в серии). Всего в четырех матчах текущего плей-офф на его счету 6 (5+1) очков.

«Кирилл находится в хорошей форме, но не нужно заострять внимание на том, сколько он забивает. Можно сделать хет-трик, но проиграть и вылететь.

Не думаю, что сам Кирилл акцентирует внимание на своих забитых шайбах.

Его главная цель – выигрывать каждую игру, чтобы дойти до финала Кубка Стэнли. Это очень тяжело, но нет ничего невозможного.

Кирилл – это часть команды, в которой он является лидером и суперрезультативным игроком», – сказал трехкратный чемпион мира.