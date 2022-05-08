Макар – 2-й защитник в XXI веке, набравший 7 очков в 3 матчах на старте плей-офф

– 2-й защитник в XXI веке, набравший 7 очков в 3 матчах на старте плей-офф.

Защитник сделал 3 результативных передачи в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (7:3, 3-0).

В его активе стало 7 (2+5) очков в трех играх серии.

До него только 7 защитников набирали столько же или больше очков на аналогичном стартовом отрезке в плей-офф в конкретном сезоне.

Это Крис Челиос (8, 1991 год), Эл Макиннис (8, 1999), Гэри Сутер (7, 1988), (7, 1989), Брайан Лич (7, 1994), (7, 1998) и (7, 2018).