Кэйл Макар – 2-й защитник в XXI веке, набравший 7 очков в 3 матчах на старте плей-офф.
Защитник «Колорадо» сделал 3 результативных передачи в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (7:3, 3-0).
В его активе стало 7 (2+5) очков в трех играх серии.
До него только 7 защитников набирали столько же или больше очков на аналогичном стартовом отрезке в плей-офф в конкретном сезоне.
Это Крис Челиос (8, 1991 год), Эл Макиннис (8, 1999), Гэри Сутер (7, 1988), Пол Коффи (7, 1989), Брайан Лич (7, 1994), Сандис Озолиньш (7, 1998) и Джон Карлсон (7, 2018).