Зыков о контракте со СКА: «Знаю требования главного тренера. Смогу еще добавить с полноценной предсезонной подготовкой»

дал комментарий о подписании 4-летнего контракта со .

«Петербург – мой родной город. Конечно, здорово играть перед родными болельщиками.

Прошлый сезон в СКА провел не полностью – приехал в октябре, какое-то время понадобилось на адаптацию.

Думаю, с полноценной предсезонной подготовкой с командой и тренерами смогу еще добавить. Конечно, плюс, что здесь уже всех знаю, со всеми сработался.

Знаю требования главного тренера, да и вообще каждый в команде понимает, что от него требуется и как нужно действовать. Хотел бы поблагодарить клуб за доверие.

В общем, не сомневался, когда подписывал долгосрочный контракт», – сказал нападающий питерского клуба.