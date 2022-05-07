Матвей Мичков: «Сложный сезон: выступление в КХЛ, МХЛ, национальной и молодежной сборных. Я тратил силы и эмоции на все это»

Теги СКА Сборная России по хоккею молодежная сборная России КХЛ Р-Спорт Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков признался, что нынешний сезон был для него сложным. 

«Этот сезон был для меня сложным: выступление в КХЛ, МХЛ, национальной и молодежной сборных.

На все это я тратил силы и эмоции, настраивался на каждый матч.

На молодежном чемпионате мира в Канаде мы с Данилой Юровым заболели коронавирусом и 10 дней сидели на карантине, что было непросто в психологическом плане.

В этом сезоне я везде успел поиграть, везде успел отличиться. Хочу поблагодарить всех, кто давал мне эти возможности – это очень приятно», – сказал 17-летний нападающий системы СКА.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные