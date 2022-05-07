Арсений Коромыслов: «Овечкин и Дацюк – легенды нашего хоккея. В 10 лет был на мастер-классе Александра, он пожелал каждому: «Ребята, трудитесь и будете чемпионами»

Арсений Коромыслов назвал Александра Овечкина и Павла Дацюка легендами российского хоккея.
– Вы говорили, что вашими любимыми игроками всегда были Александр Овечкин и Павел Дацюк.
– До сих пор ориентируюсь на Овечкина и Дацюка. Они характерные. Настоящие легенды нашего хоккея.
– С Овечкиным вы даже встречались в детстве.
– Мы командой приехали на турнир в Майами. После игры встретились с Овечкиным. Если я правильно помню, нам организовали эту встречу.
Овечкин знаком с кем-то из руководства «Руси». Его попросили с нами встретиться. Мы сфотографировались вместе. Он пожелал нам удачи на турнире.
– То есть никакого мастер-класса не было?
– А я и на мастер-классе Овечкина был! Лет в 10.
– Что запомнилось из мастер-класса?
– Он пробился через терпение и труд. И пожелал каждому: «Ребята, трудитесь и будете чемпионами».
– Овечкин – это воплощение хоккейной мечты. А какие мечты у вас?
– Есть не мечты, а цели. Первую я уже выполнил, когда мы выиграли Кубок Харламова.
Следующая цель – Кубок Гагарина, еще Кубок Стэнли, чемпионат мира и Олимпиада. Хочется выиграть все! – сказал защитник системы СКА.