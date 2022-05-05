Российских хоккеистов из российских лиг не пригласят на драфт-комбайн НХЛ-2022 (Кори Пронман)

Российские хоккеисты, выступающие в российских лигах, не будут приглашены на драфт-комбайн .

Об этом сообщает журналист Кори Пронман.

«Думаю, ни один российский хоккеист, выступающий в России, не будет приглашен на драфт-комбайн НХЛ 2022 года. Но россияне, играющие в Северной Америке, будут приглашены», – написал Пронман в твиттере.

Драфт-комбайн – тестирование будущих новичков НХЛ. Во время него игроки, выставляющие свои кандидатуры на драфт, проходят многодневные тесты, показывают навыки, сдают нормативы, а также разговаривают с потенциальными клубами. Для участия в нем молодым игрокам необходимо приглашение. Драфт-комбайн состоится с 29 мая по 4 июня в Баффало (США).