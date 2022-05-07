Мэттьюс о спасении Кэмпбелла после броска Стэмкоса при счете 3:2: «Классный сэйв в нужный момент. Джек вселяет в нас уверенность»

похвалил игру вратаря .

В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с (5:2, 2-1) американец отразил 32 броска из 34.

В третьем периоде Кэмпбелл помешал сделать счет 3:3 при игре в большинстве.

«Это был классный сэйв в нужный момент. Джек вселяет в нас уверенность всякий раз, когда выходит на лед.

Он получает удовольствие от игры, и это важно для него. Сегодня он сделал немало сэйвов, но этот был важнее всех», – сказал Мэттьюс.