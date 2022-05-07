Мэттьюс о спасении Кэмпбелла после броска Стэмкоса при счете 3:2: «Классный сэйв в нужный момент. Джек вселяет в нас уверенность»

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Остон Мэттьюс похвалил игру вратаря «Торонто» Джека Кэмпбелла

В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (5:2, 2-1) американец отразил 32 броска из 34. 

В третьем периоде Кэмпбелл помешал Стивену Стэмкосу сделать счет 3:3 при игре в большинстве. 

«Это был классный сэйв в нужный момент. Джек вселяет в нас уверенность всякий раз, когда выходит на лед.

Он получает удовольствие от игры, и это важно для него. Сегодня он сделал немало сэйвов, но этот был важнее всех», – сказал Мэттьюс. 

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