Кочетков сыграет в воротах «Каролины» в матче против «Бостона»

будет защищать ворота «Каролины» с первых минут в матче против .

Об этом сообщил главный тренер клуба Род Бринд′Амор.

Напомним, Кочетков дебютировал в плей-офф во второй игре с «Бостоном» (5:2, 2-0 в серии). На 8-й минуте матча 22-летний россиянин заменил травмированного . Он отразил 30 бросков из 32.

Третья игра серии плей-офф НХЛ состоится 7 мая.

Бринд′Амор отметил, что Раанта мог бы сыграть и достаточно здоров, чтобы быть запасным вратарем, но ему дадут еще один день на восстановление.

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