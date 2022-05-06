Грубауэр, Зайдер, Штюцле, Хольцер и Карачун – в составе сборной Германии на ЧМ-2022

Сборная Германии объявила состав на 4-й этап подготовки к чемпионату мира-2022.

Команда 8 мая проведет заключительный контрольный матч с Австрией, а 10-го отправится в Хельсинки.

Вратари: Филип Грубауэр («Сиэтл»), Андреас Йенике («Изерлон»), Дастин Штральмайер («Вольфсбург»).

Защитники: Доминик Биттнер, Яник Мозер (оба – «Вольфсбург»), Корбиниан Хольцер («Мангейм»), Леон Хюттль, Фабио Вагнер (оба – «Ингольштадт»), Мориц Мюллер («Кельн»), Лука Мюнзенбергер (Университет Вермонта), Мориц Зайдер («Детройт»), Маркус Вебер («Нюрнберг»), Марио Циммерманн («Штраубинг»).

Нападающие: Александер Бланк («Крефельд»), Тобиас Эдер, Александер Эль, Даниэль Фишбух (все – «Дюссельдорф»), Мирко Хеффлин, Самуэль Сорамис (оба – «Ингольштадт»), Таро Енч («Изерлон»), Доминик Кагун («Берн»), Александр Карачун («Швеннингер»), Штефан Лойбль («Шеллефтео»), Марк Михелис («Торонто Марлис»), Маттиас Плахта, Тим Вольгемут (оба – «Мангейм»), Даниэль Шмельц («Нюрнберг»), Тим Штюцле («Оттава»).

Чемпионат мира пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.