Зубов о 4:2 со сборной U20: «Почувствовали давление от дерзкой молодежной команды»

подвел итоги матча против сборной России U20 в рамках Liga Stavok St. Petersburg Cup.

Национальная сборная России одержала победу со счетом 4:2.

«Хорошая напряженная игра. Почувствовали давление от дерзкой молодежной команды. Понравилось движение, накал. Только хорошие впечатления. Матч показателен. Мы имеем, что имеем. Довольны, что по-прежнему находимся на площадке, тренируемся и играем на таком высоком уровне.

По поводу следующего сезона – нет достоверной информации по ситуации с легионерами, как это будет выглядеть. Будут ли места и новые возможности для этих ребят выходит на новые роли и приносить результат в своих командах. Они умеют решать многие вещи. Целая россыпь игроков», – сказал главный тренер сборной России.