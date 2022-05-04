Зарплатный бюджет московского «Динамо» могут сократить вдвое – до 400 млн рублей

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Бюджет московского «Динамо» будет значительно уменьшен.

Финансовые средства, предполагаемые для зарплат хоккеистов, могут быть сокращены в два раза по сравнению с прошедшем чемпионатом, в котором бюджет составлял около 800 миллионов рублей, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В ближайшее время состав бело-голубых покинут Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и Станислав Галиев.

Летом 2021 года публиковалась платежная ведомость «Динамо», в которой годовая зарплата Шипачева – 95 миллионов рублей, Войнова – 70, Галиева – 50.

В прошедшем сезоне «Динамо» проиграло ЦСКА (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

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