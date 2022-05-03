Роман Ротенберг: «СКА многое берет у «Зенита». Смотрим, как клуб работает с болельщиками»

Роман Ротенберг рассказал, что смотрит, как «Зенит» работает с болельщиками.

– «Зенит» стал чемпионом России по футболу, и вы сделали пост, позируя в футболке питерского клуба. Могут ли хоккеисты перенять какой-то опыт у этой команды?

– Мы многое берем у «Зенита». Смотрим, как клуб работает с болельщиками. Когда мы 10 лет назад начинали работу со СКА, то изучали их работу.

И нам тоже очень хочется завоевать , когда на арене собрано 50 тысяч зрителей. Будем к этому стремиться. Мы уже проводили матчи регулярного чемпионата на «Зенит-Арене».

– Реально ли их вернуть, когда на хоккей приходило по 70-80 тысяч болельщиков? Ковидные меры уже сняты.

– Все возможно. Можно даже финал Кубка Гагарина сыграть на большой футбольной арене. Правда, надо решить много технических моментов. Но представьте, как это было бы красиво – чемпион перед аудиторией в 50 тысяч болельщиков – это очень круто!

При этом в Санкт-Петербурге строится новая хоккейная арена на 23 тысячи зрителей. Так что, если СКА выйдет в финал, там ничего даже перестраивать не нужно, – сказал главный тренер и вице-президент СКА.

Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством: «Вы лучшие в стране, чемпионский кубок снова в Петербурге!»