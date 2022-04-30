Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством: «Вы лучшие в стране, чемпионский кубок снова в Петербурге!»

поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

Питерская команда обыграла «Локомотив» (3:1) и стала чемпионом РПЛ за три тура до завершения сезона.

«Поздравляю с четвертым подряд чемпионством! Вы снова лучшие в стране, чемпионский кубок снова в Петербурге!

Поздравляю всех болельщиков команды, игроков, тренеров, руководство – вместе вы весь сезон шли к этой золотой цели.

Желаю новых достижений, новых трофеев, как можно больше побед. Только вперед!» – написал главный тренер и вице-президент .

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