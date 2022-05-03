Николишин о «Металлурге»: «Воробьев был спокоен в начале серии с ЦСКА, а потом сильно нервничал. А ведь все передается команде, уверенность уходит»

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Андрей Николишин прокомментировал поражение «Металлурга» в финале Кубка Гагарина.

Клуб вел 3-1, но проиграл ЦСКА в серии со счетом 3-4.

«Было видно, как на определенные моменты в игре Воробьев реагировал в начале серии и как, начиная с пятой игры. Сначала он был спокоен, а потом сильно нервничал. А ведь все же передается команде.

Вся скамейка начинает вскакивать и смотреть, был гол или не было. С этим уходит уверенность.

В первых играх был четкий принцип: что бы ни случилось играем дальше, мы и так сможем победить. Потом все поменялось, и пошли серийные ошибки и серийные голы», – сказал чемпион мира.

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