Николишин о «Металлурге»: «Воробьев был спокоен в начале серии с ЦСКА, а потом сильно нервничал. А ведь все передается команде, уверенность уходит»

Андрей Николишин прокомментировал поражение в финале Кубка Гагарина.

Клуб вел 3-1, но проиграл ЦСКА в серии со счетом 3-4.

«Было видно, как на определенные моменты в игре Воробьев реагировал в начале серии и как, начиная с пятой игры. Сначала он был спокоен, а потом сильно нервничал. А ведь все же передается команде.

Вся скамейка начинает вскакивать и смотреть, был гол или не было. С этим уходит уверенность.

В первых играх был четкий принцип: что бы ни случилось играем дальше, мы и так сможем победить. Потом все поменялось, и пошли серийные ошибки и серийные голы», – сказал чемпион мира.

Воробьев упустил отличный шанс войти в пантеон великих – к Быкову, Билялетдинову и Знарку. Не хватило чуть-чуть

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