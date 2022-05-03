Губерниев о словах Шипачева про зарплаты: «Вадим откровенно поплыл. Если бы ему платили как футболистам, он бы Олимпиаду выиграл? В финале не феерил»

раскритиковал высказывания Вадима Шипачева.

Нападающий московского в контексте зарплат хоккеистов выступил со следующим заявлением: «Мы нищеброды, если сравнивать с футболистами. Айтишники тоже миллионы зарабатывают, но к ним в карман не лезут».

«Мне кажется, что Шипачев откровенно поплыл. Если человек нормальный и здравомыслящий, он так не скажет. У меня других слов нет.

Есть рыночная цена, спрос и сопоставимые предложения для определенного вида спорта. Кто-то заказывает на корпоративы Киркорова, а кто-то – кавер-группу, только и всего.

Нет денег на Киркорова, пусть играет кавер-группа. Со спортом так же. Поэтому заглядывать в чужой кошелек – неправильно и крайне неприлично.

На мой взгляд, зарплаты наших хоккеистов весьма достойные. И что-то я не видел, чтобы феерил в финале Олимпийских игр, для того, чтобы выиграть у сборной Финляндии.

Или если бы ему платили как футболистам, он бы Олимпиаду выиграл? Да и играет он не совсем в НХЛ. Так что на его месте я бы лучше молчал», – сказал комментатор «Матч ТВ».