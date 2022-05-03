Стэмкос о 0:5 от «Торонто»: «Игра была бы совсем другой, забей мы в большинстве. Упустили свои шансы»

считает, что плохо играла в большинстве против .

«Лайтнинг» начали новый розыгрыш Кубка Стэнли с гостевого поражения от «Лифс» (0:5).

«У нас были шансы в большинстве, в том числе 5-минутном. Те розыгрыши, которые получались в последней части регулярки, сегодня не проходили.

В то же время, они проделали хорошую работу при игре в меньшинстве. После чего набрали обороты. Игра была бы совсем другой, сумей мы забить. Мы упустили свои шансы», – сказал капитан «молний».

В первом периоде при счете 0:0 «Тампа» получила 5 минут большинства после удаления Кайла Клиффорда до конца матча. Игрокам «Лайтнинг» не удалось его использовать.