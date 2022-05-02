Воробьев о Неколенко: «Вышел на уколах в 7-м матче с ЦСКА – отдельное спасибо ему. У ребят было много проблем по травмам»

сообщил, что Архип Неколенко сыграл на уколах в 7-м матче с .

проиграл московской команде в решающем седьмом матче финала Кубка Гагарина – 1:4.

– Нынешний сезон подтвердил мысль, что команда, играющая в атакующий хоккей, может выиграть кубок? Раньше часто звучал тезис, что кубки выигрывает оборона.

– Мы были близки к этому, но, к сожалению, не выиграли.

Я говорил, что в НХЛ все больше и больше атакующих команд попадают в плей-офф. Это интереснее смотреть, мы играем для зрителей. Нам это почти удалось. С таким хоккеем мы дошли до седьмой игры финала.

– Как оцените прогресс ? Он не первый год играет в четвертом звене. Если ли у него потенциал подняться выше?

– Свою работу он выполняет хорошо. Потенциал есть у каждого, но есть и роль. Архип прибавил не только в плей-офф, но и в сезоне.

В последнем матче он вышел на уколах, потому что не играл Керри. За это ему отдельное спасибо. У ребят было много проблем по травмам», – сказал главный тренер «Металлурга».