Дацюк подарил свитер с автографом девочке, перенесшей компрессионный перелом позвоночника

подарил свитер девочке, перенесшей компрессионный перелом позвоночника.

Олимпийский чемпион встретился с 13-летней воспитанницей «Снежных барсов» Лизой Лебедевой перед товарищеским матчем сборных России и Беларуси.

Девочка перенесла тяжелую травму – компрессионный перелом позвоночника, но смогла вернуться в хоккей. Во время паузы она написала письмо Дацюку с просьбой об автографе.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли подарил Лизе именной свитер с автографом.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Лукашова