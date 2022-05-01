Дацюк подарил свитер с автографом девочке, перенесшей компрессионный перелом позвоночника

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Павел Дацюк подарил свитер девочке, перенесшей компрессионный перелом позвоночника.

Олимпийский чемпион встретился с 13-летней воспитанницей «Снежных барсов» Лизой Лебедевой перед товарищеским матчем сборных России и Беларуси.

Девочка перенесла тяжелую травму – компрессионный перелом позвоночника, но смогла вернуться в хоккей. Во время паузы она написала письмо Дацюку с просьбой об автографе.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли подарил Лизе именной свитер с автографом.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Лукашова

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