Дацюк станет консультантом по развитию молодых хоккеистов

станет консультантом по развитию молодых хоккеистов.

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли рассказал об этом перед товарищеским матчем сборных России и Беларуси (5:2), который он посетил.

«Эти матчи важны, чтобы посмотреть на молодых игроков. Это относится и к моей будущей профессии.

Детский тренер – это не мое, у меня нет столько терпения. Мое – развитие юных хоккеистов, это hockey player development.

В России, как и в Америке, эта должность появляется. Консультант по развитию молодых игроков», – сказал Дацюк.