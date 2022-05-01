Кирилл Фастовский: «Сибирь» делает упор на сохранении молодых игроков. По Гончарову решения еще нет»

Гендиректор заявил о курсе клуба на сохранение молодых игроков.

– Мы сделали новое предложение защитнику . Переговоры с остались в той же вялотекущей стадии.

По нему еще нет окончательного решения. Все будет зависеть от того, как у нас сформируется линия обороны. К Максу у нас исключительно положительное отношение. На этом этапе селекции мы делаем упор на сохранении молодых игроков и своих выпускников.

– Есть ли уже какой-то апдейт по легионерам?

– По легионерам пока не может быть никакого апдейта. Не могу сказать, что мы ориентируемся на какой-то конкретный рынок. Пока хотим понять общую ситуацию. Прежде всего, по количеству легионеров.

– Насколько тяжело далось продления контракта с ? Была информация, что им достаточно серьезно интересуется «Автомобилист».

– Легко ничего не бывает. Но интерес к Шашкову был не только из Екатеринбурга, – сообщил .