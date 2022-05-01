Кирилл Фастовский: «Сибирь» делает упор на сохранении молодых игроков. По Гончарову решения еще нет»

Гендиректор «Сибири» заявил о курсе клуба на сохранение молодых игроков.
– Мы сделали новое предложение защитнику Илье Морозову. Переговоры с Максимом Гончаровым остались в той же вялотекущей стадии.
По нему еще нет окончательного решения. Все будет зависеть от того, как у нас сформируется линия обороны. К Максу у нас исключительно положительное отношение. На этом этапе селекции мы делаем упор на сохранении молодых игроков и своих выпускников.
– Есть ли уже какой-то апдейт по легионерам?
– По легионерам пока не может быть никакого апдейта. Не могу сказать, что мы ориентируемся на какой-то конкретный рынок. Пока хотим понять общую ситуацию. Прежде всего, по количеству легионеров.
– Насколько тяжело далось продления контракта с Никитой Шашковым? Была информация, что им достаточно серьезно интересуется «Автомобилист».
– Легко ничего не бывает. Но интерес к Шашкову был не только из Екатеринбурга, – сообщил Кирилл Фастовский.