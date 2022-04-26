Геннадий Орлов о победе СКА-1946: «Атакующий чемпион, играющий в современный хоккей. Петербург – один из главных хоккейных центров в стране»

Геннадий Орлов прокомментировал победу СКА-1946 в чемпионате Париматч Молодежной хоккейной лиги.

Питерская команда обыграла «Красную Армию» (4-2) в финальной серии.

«СКА-1946 был сильнее не только в финале, петербуржцы мощнее выглядели в течение всего плей-офф, одинаково сильно играли и дома, и на выезде.

Что приятно – у нас атакующий чемпион, играющий в современный хоккей. За таким стилем будущее – это не только приносит победы, но и привлекает болельщиков на трибуны.

Мичков, Чибриков, Хуснутдинов, Кровяков, Свечков и другие в следующем году наверняка получат возможность проявить себя в основном составе, для них этот кубок – только начало длинной карьеры.

Сейчас Петербург – один из главных хоккейных центров в стране, молодежь с удовольствием сюда приезжает, правильно оценивая свои перспективы.

Инфраструктура, тренеры, отношение руководства – все это делает СКА привлекательным клубом для молодежи.

Это уже третий финал для за последние годы, и нет сомнений, что при таком подходе к работе не последний», – заявил комментатор.