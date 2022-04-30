Макдэвид набрал 123 очка в 80 матчах и в 4-й раз выиграет «Арт Росс Трофи». Капризов занял 5-е место в гонке бомбардиров

набрал 123 очка в 80 матчах и в 4-й раз выиграет «Арт Росс Трофи».

Капитан «Эдмонтона» пропустил заключительный матч регулярного чемпионата против «Ванкувера» (3:2 Б).

25-летний канадец в 4-й раз станет обладателем «Арт Росс Трофи» – приза лучшему бомбардиру сезона. Ранее он выигрывал бомбардирскую гонку в трех сезонах (2016/17, 2017/18 и 2020/21).

Второе место делят Джонатан Юбердо ( ) и Джонни Годро («Калгари») – по 115 очков.

Четвертым по очкам стал партнер Макдэвида Леон Драйзайтль ( ) со 110 баллами, пятым – форвард «Миннесоты» (108).

Официально итоги регулярки будут подведены 1 мая, когда состоится заключительный матч между «Виннипегом» и «Сиэтлом».