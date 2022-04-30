«Монреаль» забросил 10 шайб за матч в 3-й раз в XXI веке. «Флорида» играла без лидеров, в воротах был Юханссон

забросил 10 шайб за матч в 3-й раз в XXI веке, играла без лидеров.

«Канадиенс» обыграли «Пантерс» (10:2) в заключительном матче регулярного чемпионата для обеих команд.

Южане не включили в состав своего лучшего бомбардира Джонатана Юбердо, капитана команды Александра Баркова, форвардов Клода Жиру, Сэма Райнхарта, Сэма Беннетта.

Ворота защищал Юнас Юханссон, отразивший 27 бросков из 37.

«Монреаль» забросил 10 шайб за матч в 3-й раз в XXI веке (ранее – в 2016 и 2017 годах в играх с «Колорадо» и «Детройтом» соответственно).

Рекорд клуба был установлен в 1920 году – 16 шайб в ворота «Квебека».