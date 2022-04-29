Кросби допустил последний шанс костяка «Питтсбурга» выиграть Кубок Стэнли: «Как бы не хотелось об этом думать, но понимаешь, что такое возможно»

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Сидни Кросби допустил последний шанс костяка «Питтсбурга» выиграть Кубок Стэнли.

Кросби провел 16 сезонов в команде вместе с Евгением Малкиным и Крисом Летангом, у которых завершаются 8-летние контракты с клубом.

Вместе они выиграли три Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017 год).

«Как бы не хотелось об этом думать, но ты понимаешь, что такое возможно.

Ты просто пытаешься принять это и наслаждаться этим как можно больше, потому что знаешь, что это не будет продолжаться вечно.

Думаю, что буду пытаться наслаждаться и быть благодарным за возможность сделать это снова», – сказал капитан «Пингвинс».

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