Александр Васильев об игре в Китае: «Удивило, что некоторые китайцы не умеют читать свои же иероглифы»

Александр Васильев поделился воспоминаниями об игре в Китае.

В сезоне-2017/18 он выступал за «КРС Хэйлунцзян» в ВХЛ.

– Вы поиграли в китайской команде ВХЛ. Был ли у вас какой-то шок от местного хоккея и уровня организации?

– У нас была одна игра дома. Мы провели овертайм, назначили буллиты – а заливщик льда уехал. Он сказал: у меня работа до девяти, собрался домой и ушел.

Вообще, пожить в Китае было интересно – другая культура, другая еда. Но добирались мы очень тяжело, с двумя-тремя пересадками, чтобы доехать с выезда обратно. Нормально не спишь, постоянно спишь, сидя на борту.

Удивило, что некоторые китайцы не умеют читать. Например, садишься в такси, показываешь таксисту адрес, написанный на карточке, а он тебе – нет, я не понимаю. Свои же иероглифы не может прочитать!

Мы играли в Харбине – для Китая это не самый большой город, но даже там все в небоскребах, очень много людей. Люди интересные – если просто разговариваешь, то они понимают английский, если что-то надо – сразу «no understand».

– Слышал, что в Китае дикое вождение. Это правда?

– Это правда. Вообще не знаю, как они садятся за руль. Они постоянно сигналят – если идешь по улице, то голова может взорваться от сигналов. Они ездят абсолютно без правил – возможно, они есть, но нам вряд ли понятны, необыкновенные правила, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ, выступающий за польский «Заглембе».