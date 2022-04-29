Впервые в истории НХЛ в 6 сезонах подряд регулярный чемпионат выиграли 6 разных команд

Впервые в истории 6 разных команд выиграли Президентский кубок за 6 лет.

В этом сезоне «Флорида» выиграла регулярный чемпионат впервые в своей истории.

В предыдущие 5 сезонов обладателями трофея становились (2016/17), «Нэшвилл» (2017/18), (2018/19), (2019/20) и (2020/21).

Президентский кубок вручается, начиная с 1986 года. Тем не менее, и до этого времени не было случая выигрыша регулярки 6 разными командами за 6 лет.

Отметим, что победитель регулярного чемпионата НХЛ не выигрывает Кубок Стэнли с 2013 года, когда это удалось «Чикаго».

Если же учитывать только полные сезоны с регуляркой из 82 матчей, то последний дубль удался «Детройту» в 2008 году.