Депутат Свищев о Кубке Стэнли в России: «На волне всеобщей русофобии могут запретить россиянам привезти его на родину. Это будет глупо и нелепо»

высказался о возможном запрете на вывоз Кубка Стэнли в Россию.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту прокомментировал возможный запрет вывоза Кубка Стэнли на территорию России в случае победы команды с участием российских хоккеистов.

«Мы надеемся на то, что традиция не будет нарушена. Мы много раз наблюдали, как приезжал в Москву.

Вполне вероятно, что на волне всеобщей русофобии могут запретить россиянам привезти его на свою родину, но это будет глупо и нелепо.

Мы на это никак не сможем повлиять, как бы ни хотели? Это дань уважения игрокам, которые приняли участие в победе своей команды.

Но на русский хоккей это точно никак не повлияет. Ну не приедет кубок, что мы теперь будем меньше из-за этого любить наших ребят? Точно нет. Они как были для нас кумирами, так и останутся. Но с точки зрения организаторов это будет глупый поступок.

Они для чего придумали этот Кубок – чтобы популяризировать НХЛ на территории всего мира, поэтому он путешествует с игроками», – сказал Свищев.