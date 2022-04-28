Алексей Терещенко опроверг информацию о подаче заявления в полицию после похищения дочери

опроверг информацию об обращении в правоохранительные органы.

Как сообщала «КП», 41-летний спортсмен подал заявление в полицию о похищении своей 12-летней дочери. Терещенко указал, что неизвестные посадили его ребенка в автомобиль BMW и скрылись в неизвестном направлении.

«Да кто вам все это говорит-то? Никакого заявления в полицию я не писал, даже комментировать не буду. Никакого уголовного дела нет», – заявил хоккеист.

По информации «360», Терещенко находился в гостях у своей матери, там же была его 12-летней дочь. Между ним и девочкой якобы произошел конфликт, девочка выбежала на улицу, тогда Терещенко побежал за ней. В этот момент мимо на машине BMW ехали их соседи, они остановились и посадили к себе в автомобиль ребенка.

Терещенко стал возмущаться, объясняя, что он отец девочки. Соседи предложили ему отправиться в полицию.

«Хоккеист сначала подал заявление, возмущенный действиями соседей, но после подал встречное заявление с признанием, что был не прав», – сообщил источник «360».

В настоящее время Терещенко находится в разводном процессе со своей 38-летней супругой Викторией. У пары есть два ребенка, они не смогли пока решить, с какой стороной останутся жить дети.