Разин о карьере: «Какой солдат не мечтает быть генералом? Есть амбиции, конечно. Одна из целей – сборную возглавить»

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Андрей Разин заявил, что в будущем хотел бы возглавить сборную России

– Есть амбиции поработать главным тренером в топ-клубе? 

– Какой солдат не мечтает быть генералом? Конечно, есть амбиции, которые хочется воплотить в жизнь. Одна из таких целей – сборную попробовать возглавить.

– К звездным игрокам нужен другой подход? 

– Ко всем нужен разных подход, независимо от статуса. Ко всем надо найти ключики, со всеми разговаривать – и индивидуально, и по пятеркам, и про хоккей, и про семейную жизнь. Везде нужен личный подход.

Хоккеист, добившийся высот, думает, что к нему нужен подход, но ему просто надо объяснить, что каждый сезон начинается с нуля, нужно работать и доказывать каждый раз с самого начала, – сказал главный тренер «Северстали»

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