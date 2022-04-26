ЮЧМ-2022. Чехия обыграла Канаду (6:5 ОТ), перебросав 52:24. У Бедарда 0 очков и удаление, канадцы проиграли 2 из 3 игр на турнире

Чехия победила Канаду на юниорском чемпионате мира по хоккею.

Чешские хоккеисты выиграли у канадцев со счетом 6:5 в овертайме. При этом Чехии удалось перебросать канадскую сборную со счетом 52:24.

В составе сборной Чехии две шайбы забросил 18-летний капитан команды Иржи Кулих, а также 18-летний защитник Томас Гамара.

Один из фаворитов драфта НХЛ-2023, нападающий , не отметился результативными действиями в этом матче, но получил две минуты штрафа.

Канада проиграла два из трех матчей на турнире. Команда также уступила США (3:8), но обыграла Германию (8:3).