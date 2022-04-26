Мичков о лакроссе в 6-м матче финала Кубка Харламова: «Решился так же, как обычно. Доли секунды, если уверен, то делай»

рассказал о том, как решился на лакросс в финале Кубка Харламова.

17-летний форвард забросил в таком стиле победную шайбу в шестом матче финальной серии с «Красной Армией» (3:2, 4-2).

Клуб из Санк-Петербурга впервые в истории стал обладателем главного трофея Париматч Молодежной хоккейной лиги.

«Очень здорово, что мы выиграли. На лакросс решился так же, как обычно решался. Доли секунды, если ты уверен, то делай. Был уверен, что можно попробовать, я это сделал, и получилось.

Хорошо, что наша команда выиграла этот матч. Очень рад за каждого пацана в этой команде! Будем работать. Работы непочатый край. Очень много работы еще нужно проделать и команде, и мне в том числе», – сказал Мичков.