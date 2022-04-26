В Омске сделали пиццу с лицом капитана «Авангарда» Емелина в честь дня рождения игрока

В Омске сделали пиццу с лицом Алексея Емелина в честь дня рождения хоккеиста.
Пиццерия создала пиццу с лицом капитана «Авангарда», которому 25 апреля исполнилось 36 лет.
«Наш бренд-шеф Валерий Максимчик создал уникальную пиццу – шедевр с лицом капитана команды.
Мы желаем Алексею крепкого здоровья, множество побед и достижений, радостных событий и удачных игр!
Счастливы в этом году увидеть нашу команду на омской арене, с нетерпением ждем хоккеистов и приглашаем в гости», – говорится в сообщении пиццерии.
Фото: страница пиццерии «Пиццот» в «ВКонтакте»