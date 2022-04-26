В Омске сделали пиццу с лицом капитана «Авангарда» Емелина в честь дня рождения игрока

В Омске сделали пиццу с лицом в честь дня рождения хоккеиста.

Пиццерия создала пиццу с лицом капитана , которому 25 апреля исполнилось 36 лет.

«Наш бренд-шеф Валерий Максимчик создал уникальную пиццу – шедевр с лицом капитана команды.

Мы желаем Алексею крепкого здоровья, множество побед и достижений, радостных событий и удачных игр!

Счастливы в этом году увидеть нашу команду на омской арене, с нетерпением ждем хоккеистов и приглашаем в гости», – говорится в сообщении пиццерии.

Фото: страница пиццерии «Пиццот» в «ВКонтакте»