Кэйн стал 2-м бомбардиром в истории «Чикаго» (1156 очков), опередив Бобби Халла. У Микиты – 1467

вышел на 2-е место по очкам в истории , опередив .

Американец отдал 3 результативные передачи в матче с «Оттавой» (6:3). У 33-летнего игрока стало 1156 (423+733) очков в 1085 играх.

Рекордсменом клуба является – 1467 (541+926) очков в 1396 матчах. Бобби Халл с 1153 (604+549) очками в 1036 матчах теперь идет на третьем месте.

Кэйн продлил свою текущую результативную серию до 6 матчей. На этом отрезке у него 15 (3+12) баллов.

Всего в текущем сезоне форвард «Блэкхокс» набрал 67 (19+48) очков в 56 матчах.