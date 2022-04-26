Назаров о победе СКА-1946: «Символично, что Питер выиграл титул в день 70-летия Третьяка, которого поздравил Путин»

высказался о победе в розыгрыше Кубка Харламова.

«Финальная серия в Кубке Харламова получилась очень упорной. СКА-1946 заслуженно взял свой первый в истории титул в противостоянии с «Красной Армией», завоевав звание победителя турнира .

Символично, что Питер выиграл титул в день 70-летия легендарного хоккеиста , которого сегодня поздравил президент России Владимир Путин, отметивший спортивные триумфы легенды.

Со своей стороны хочу пожелать нашему прославленному ветерану и президенту ФХР крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях, а молодых питерских армейцев поздравляю с отличным результатом.

Здорово, что у нас в стране так много талантов, которые в будущем могут стать настоящими хоккейными звездами», – сказал главный тренер .