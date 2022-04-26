Мичков о жесткой игре «Красной Армии»: «Это плей-офф, понятно, что где-то провоцировать будут. Но в итоге мы пожали друг другу руки»

высказался о жесткой игре «Красной Армии» в финале Кубке Харламова.

выиграл финальную серию у «Красной Армии» (4-2, 3:2). Мичков забросил победную шайбу в стиле лакросс.

«Была очень сложная серия. – хороший соперник. Мы были одним целым, очень рад, что выиграли, рад за каждого в этой команде. Как реагировал на то, что против меня плотно играют?

Это плей-офф, понятно, что где-то будут провоцировать, стычки. Но в итоге мы пожали друг другу руки, «Красной Армии» спасибо за серию. Как буду праздновать? С командой и родителями», – сказал 17-летний форвард питерцев.