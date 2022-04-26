«Детройт» подписал контракт новичка с Эдвинссоном. Клуб выбрал защитника под 6-м номером на драфте-2021

подписал контракт новичка с шведским защитником .

Соглашение рассчитано на 3 года и вступит в силу, начиная с сезона-2022/23.

19-летний игрок был выбран клубом под общим 6-м номером на драфте НХЛ-2021.

В этом сезоне провел 44 матча в регулярном чемпионате SHL за «Фрелунду» и набрал 19 (2+17) очков при полезности «+13». В 5 матчах плей-офф добавил еще 2 (0+2) балла.

Больше очков за сезон в шведской лиге в возрасте 19 лет или младше набирали только 3 защитника – Виктор Хедман, Томас Юнссон и Расмус Далин.

В 2 матчах отмененного из-за ковида МЧМ успел набрать 3 (1+2) очка. Сообщалось, что он отказался от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине.