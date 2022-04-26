Владислав Третьяк: «Я мог бы и Кубок Стэнли выиграть, наверное. Было предложение из «Монреаля». Но Политбюро, армейское руководство не допустили бы»

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Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о предложениях из НХЛ, когда он играл за ЦСКА.

— В НХЛ никогда не хотелось сыграть?

— Наверное, я мог бы выиграть и Кубок Стэнли. Даже было конкретное предложение — из «Монреаля», клуба, специально выбравшего меня на драфте. Но тогда была совсем другая эпоха. Невозможно было представить, чтобы советский офицер выступал в профессиональной американской лиге. Ни Политбюро, ни армейское руководство никогда бы этого не допустило.

Отпускать хоккеистов за океан СССР начал уже в конце 1980-х. Я к тому времени закончил игровую карьеру. Чуть позже все-таки поехал в НХЛ, но уже в качестве тренера. Принял предложение «Чикаго», хотя помимо «Блэкхокс» звали в «Эдмонтон» и в «Даллас», – сказал Третьяк.

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