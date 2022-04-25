Депутат Свищев о встрече игроков «Тампы» с Байденом: «Он в сложной ситуации. В клубе три российских хоккеиста. Для меня это будет даже забавно»

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Дмитрий Свищев Политика Джо Байден Хоккей

Дмитрий Свищев высказался о встрече игроков «Тампы» с президентом США в Белом доме.

– В очень сложной ситуации окажется Байден. «Тампа» – многонациональная команда, там три российских хоккеиста, причем они одни из лучших игроков. Надеюсь, что он примет правильное решение – если встречаться, то со всеми ребятами. Для меня это будет даже забавно.

– Российские игроки собираются на эту встречу.

– Отлично, пусть собираются. Выступать в НХЛ очень престижно, там лучшие команды мира. Наши хоккеисты «Тампы» внесли свою лепту в этот результат, без них команда бы не смогла достичь его. Поэтому, надеюсь, если Байден решил встречаться с командой, то будет встречаться со всеми, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту. 

Игроки и тренеры «Тампы» посетят Белый дом в качестве гостей президента США. Встреча команды с Джо Байденом и церемония в честь победы клуба в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 годах пройдет сегодня, 25 апреля.

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