Тарасенко впервые в карьере набрал 80 очков в сезоне НХЛ. У него 33+47 в 72 играх

Теги Сент-Луис Аризона Павол Демитра НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко впервые в карьере набрал 80 очков в сезоне НХЛ.

Нападающий «Сент-Луиса» отметился результативной передачей в овертайме матча регулярного чемпионата с «Аризоной» (5:4 ОТ). 

На счету 30-летнего россиянина стало 80 (33+47) баллов в 72 играх. Тарасенко улучшает личные рекорды по очкам и передачам за сезон. 

Сегодня Владимир (15:36, 1:45 – в большинстве, «0») не бросал в створ. У него 1 силовой прием, 1 блок и 1 потеря шайбы. 

Отметим, что он стал первым игроком «блюзменов» с 80+ очками, начиная с сезона-2002/03. Тогда Павол Демитра набрал 93 балла в 78 играх. 

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