Тарасенко впервые в карьере набрал 80 очков в сезоне НХЛ. У него 33+47 в 72 играх

впервые в карьере набрал 80 очков в сезоне .

Нападающий отметился результативной передачей в овертайме матча регулярного чемпионата с «Аризоной» (5:4 ОТ).

На счету 30-летнего россиянина стало 80 (33+47) баллов в 72 играх. Тарасенко улучшает личные рекорды по очкам и передачам за сезон.

Сегодня Владимир (15:36, 1:45 – в большинстве, «0») не бросал в створ. У него 1 силовой прием, 1 блок и 1 потеря шайбы.

Отметим, что он стал первым игроком «блюзменов» с 80+ очками, начиная с сезона-2002/03. Тогда Павол Демитра набрал 93 балла в 78 играх.