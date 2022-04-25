Кирилл Корнилов: «Шестеркин на 300% заслужил «Везину». Его вклад в успех «Рейнджерс» колоссален»

назвал главным претендентом на «Везину Трофи».

– Регулярный чемпионат уже вот-вот кончится, и как у голкипера не могу не спросить у вас про обладателя «Везины» в этом сезоне. Кто ваш фаворит?

– Мы много говорили об этом по ходу сезона, и потенциальных претендентов на эту награду было большое количество.

Но мне кажется, что стабильнее и лучше остальных выглядит Игорь Шестеркин.

Если бы не он, то «Рейнджерс» не смогли бы забраться так высоко в турнирной таблице. Это очевидно.

Исходя из того, как Шестеркин играет в этом сезоне – он должен забирать «Везину». Игорь заслужил ее на 300%. Его вклад в итоговый успех в этой регулярке колоссален, – сказал комментатор КХЛ ТВ.

Шестеркин провел 52 матча в регулярном чемпионате , одержал 36 побед, пропуская в среднем 2,03 шайбы и отражая 93,6% бросков.