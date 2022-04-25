Пономарев набрал 10 очков в 10 матчах в АХЛ. Василий – 1-я звезда игры с «Гранд Рэпидс»

стал первой звездой матча чемпионата .

20-летний российский форвард набрал 3 (2+1) очка, нанес четыре броска по воротам и был назван первой звездой игры против (6:2).

Пономарев положительно проводит часть сезона в АХЛ: он набрал 10 (3+7) результативных баллов в 10 матчах при полезности «плюс 6».

Василий присоединился к «Чикаго Вулвс» после сезона в России. Нападающий выступал за «Спартак», успев поиграть в трех системах – КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

В КХЛ Пономарев набрал 2 (1+1) очка в 14 играх, проводя в среднем на льду 4:53.

В ВХЛ за «Химик» на счету форварда 13 (7+6) баллов в 21 игре.

задрафтовала Пономарева в 2020 году во втором раунде под общим 53-м номером.