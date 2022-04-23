Кросби забил 30 голов за сезон в 10-й раз. Он повторил результат Ягра, рекорд «Питтсбурга» у Лемье – 11 сезонов

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Сидни Кросби забил 30 голов в сезоне в 10-й раз за карьеру в НХЛ.

Нападающий «Питтсбурга» отметился заброшенной шайбой, ставшей для него 30-й в сезоне, в матче регулярного чемпионата против «Детройта».

Таким образом, в истории «Пингвинс» канадец повторил результат Яромира Ягра, в активе которого также 10 сезонов как минимум с 30 голами.

Рекорд франшизы же принадлежит Марио Лемье – он забрасывал как минимум 30 шайб за чемпионат в 11 сезонах.

В истории НХЛ Кросби стал 28-м игроком, которому удалось забить 30 голов в 10 сезонах.

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