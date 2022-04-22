Кубок Гагарина привезли на станции метро «Динамо», «Спартак» и ЦСКА в Москве перед 3-й игрой

побывал на трех станциях Московского метрополитена.

Трофей привезли на станции, которые имеют отношение к спортивным обществам и одноименным хоккейным клубам.

Отмечается, что все желающие могли сделать с Кубком Гагарина памятное фото.

«Динамо», «Спартак», – перед третьей игрой финала Кубок Гагарина прокатился по станциям московского метро», – говорится в сообщении .

Сегодня, 22 апреля, состоится третий матч серии финала между ЦСКА и (1-1).

Фото: официальный сайт КХЛ