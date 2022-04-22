Кубок Гагарина привезли на станции метро «Динамо», «Спартак» и ЦСКА в Москве перед 3-й игрой

Кубок Гагарина побывал на трех станциях Московского метрополитена.
Трофей привезли на станции, которые имеют отношение к спортивным обществам и одноименным хоккейным клубам.
Отмечается, что все желающие могли сделать с Кубком Гагарина памятное фото.
«Динамо», «Спартак», ЦСКА – перед третьей игрой финала Кубок Гагарина прокатился по станциям московского метро», – говорится в сообщении КХЛ.
Сегодня, 22 апреля, состоится третий матч серии финала между ЦСКА и «Металлургом» (1-1).
Фото: официальный сайт КХЛ