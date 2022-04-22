«Демагогией и офтальмологией не занимаюсь». Вице-президент «Металлурга» о решении КХЛ не наказывать Федотова

Вице-президент «Металлурга» своеобразно высказался о решении КХЛ не наказывать Федотова.
Вратарь ЦСКА Иван Федотов избежал наказания за неприличный жест, который показал после завершения второго матча финальной серии Кубка Гагарина (4:6, 1-1).
«Я демагогией и офтальмологией не занимаюсь. Я занимаюсь хоккеем, а остальные пусть занимаются КХЛ.
Моя задача – подготовить команду, чтобы команда была готова и на поле все доказывала. Все остальное – это лирика», – сказал Сергей Ласьков.
КХЛ о жесте Федотова: «В связи с отсутствием веских видеодоказадельств принято решение не накладывать наказание»