«Демагогией и офтальмологией не занимаюсь». Вице-президент «Металлурга» о решении КХЛ не наказывать Федотова

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Вице-президент «Металлурга» своеобразно высказался о решении КХЛ не наказывать Федотова.

Вратарь ЦСКА Иван Федотов избежал наказания за неприличный жест, который показал после завершения второго матча финальной серии Кубка Гагарина (4:6, 1-1). 

«Я демагогией и офтальмологией не занимаюсь. Я занимаюсь хоккеем, а остальные пусть занимаются КХЛ.

Моя задача – подготовить команду, чтобы команда была готова и на поле все доказывала. Все остальное – это лирика», – сказал Сергей Ласьков.

КХЛ о жесте Федотова: «В связи с отсутствием веских видеодоказадельств принято решение не накладывать наказание»

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