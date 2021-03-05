Коваленко, изобразивший акт фелляции в игре с «Йокеритом», дисквалифицирован на 1 матч

Теги Локомотив дисквалификации Йокерит КХЛ Кубок Гагарина Николай Коваленко Хоккей

Нападающий «Локомотива» Николай Коваленко дисквалифицирован на 1 матч за непристойный жест в ходе второго матча серии Кубка Гагарина против «Йокерита» (5:0, 2-0).

Также его подвергли денежному штрафу. 

В третьем периоде при счете 5:0 в пользу ярославцев Марко Анттила подрался с Никитой Черепановым.

Затем Коваленко изобразил акт фелляции, указывая на игроков финского клуба. Этот момент попал в кадр трансляции.

Эпизод с жестом хоккеиста ярославской команды можно посмотреть на видео с 40-й секунды.

Фото: трансляция телеканала КХЛ ТВ

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