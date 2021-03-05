Коваленко, изобразивший акт фелляции в игре с «Йокеритом», дисквалифицирован на 1 матч

Нападающий «Локомотива» Николай Коваленко дисквалифицирован на 1 матч за непристойный жест в ходе второго матча серии Кубка Гагарина против «Йокерита» (5:0, 2-0).
Также его подвергли денежному штрафу.
В третьем периоде при счете 5:0 в пользу ярославцев Марко Анттила подрался с Никитой Черепановым.
Затем Коваленко изобразил акт фелляции, указывая на игроков финского клуба. Этот момент попал в кадр трансляции.
Эпизод с жестом хоккеиста ярославской команды можно посмотреть на видео с 40-й секунды.
Фото: трансляция телеканала КХЛ ТВ