КХЛ о жесте Федотова: «В связи с отсутствием веских видеодоказадельств принято решение не накладывать наказание»

объяснила, почему голкипер ЦСКА Иван Федотов не был наказан за неприличный жест.

«После поступления запроса от хоккейного клуба «Металлург» СДК запросил дополнительные видеоматериалы, включая записи со всех возможных ракурсов, которые могли бы зафиксировать данный эпизод.

На основании материалов члены СДК большинством голосов приняли решение не накладывать на игрока ЦСКА Ивана Федотова наказание по п.1.32 статьи 28 Дисциплинарного регламента в связи с отсутствием веских видеодоказадельств», – сказано в заявлении КХЛ.

Федотов избежал штрафа за неприличный жест после матча ЦСКА с «Металлургом»