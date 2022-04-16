Плотников о критике от вице-президента «Металлурга»: «Это было давным-давно. Если бы я на этом акцентировал внимание, сезон бы плохо складывался»

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Сергей Плотников высказался о критике в свой адрес от вице-президента «Металлурга»

ЦСКА и магнитогорский клуб сыграют в финале Кубка Гагарина.

В прошлом году «Металлург» расторг контракт с нападающим, а вице-президент клуба Сергей Ласьков подверг его критике. 

– Особые чувства испытываете перед визитом в Магнитогорск, учитывая те слова, которыми вас проводили оттуда?

– Да слушайте, это было давным-давно, если бы я на этом акцентировал внимание, наверное, плохо бы складывался сезон и вообще моя игра.

Самое главное, что мы в финале и можем побороться за кубок, – сказал Плотников. 

ЦСКА в финале – благодаря дублю Плотникова. Летом его выставили из «Магнитки» – теперь он будет биться с ней за Кубок Гагарина

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