Плотников о критике от вице-президента «Металлурга»: «Это было давным-давно. Если бы я на этом акцентировал внимание, сезон бы плохо складывался»

высказался о критике в свой адрес от вице-президента .

ЦСКА и магнитогорский клуб сыграют в финале Кубка Гагарина.

В прошлом году «Металлург» расторг контракт с нападающим, а вице-президент клуба подверг его критике.

– Особые чувства испытываете перед визитом в Магнитогорск, учитывая те слова, которыми вас проводили оттуда?

– Да слушайте, это было давным-давно, если бы я на этом акцентировал внимание, наверное, плохо бы складывался сезон и вообще моя игра.

Самое главное, что мы в финале и можем побороться за кубок, – сказал Плотников.

ЦСКА в финале – благодаря дублю Плотникова. Летом его выставили из «Магнитки» – теперь он будет биться с ней за Кубок Гагарина