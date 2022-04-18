Тарасенко – первая звезда недели НХЛ. У форварда 11 (7+4) очков в 4 матчах за «Сент-Луис»

объявила фамилии трех звезд очередной недели регулярного чемпионата.

Первое место досталось нападающему «Сент-Луиса» , набравшему 11 (7+4) очков за четыре матча – против «Бостона» (4:2), «Баффало» (6:2), «Миннесоты» (6:5 ОТ) и «Нэшвилла» (8:3). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Вторую позицию занял форвард «Миннесоты» , у которого 10 (5+5) очков в четырех встречах – с (5:1), «Далласом» (3:2 ОТ), (5:6 ОТ) и «Сан-Хосе» (5:4 ОТ). Его показатели можно изучить тут.

Третьей звездой недели стал вратарь «Эдмонтона» Майк Смит. 40-летний канадец отразил все 69 бросков в течение двух матчей – против «Нэшвилла» (4:0) и «Вегаса» (4:0). Детальнее посмотреть его статистику можно здесь.