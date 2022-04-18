Агент Тарасенко: «Очень радует игра наших в НХЛ. В очередной раз показывает, что решение об отстранении России от международных турниров – ошибка»

Теги Сборная России по хоккею Александр Овечкин НХЛ Алексей Дементьев Владимир Тарасенко Илья Сорокин Игорь Шестеркин Кирилл Капризов Хоккей

Агент Владимира Тарасенко считает ошибкой отстранение сборных России от международных турниров.

– Меня очень радует игра наших соотечественников в НХЛ. Это в очередной раз показывает, что решение об отстранении сборных России от международных турниров было ошибкой.

Спрос на российских хоккеистов будет, и наши игроки доказывают это каждый день.

Это рекорды Александра Овечкина, Игоря Шестеркина, Ильи Сорокина, Кирилла Капризова, Тарасенко и других хоккеистов. Изо дня в день они являются доказательством этих сказанных мною слов.

– В недавнем прошлом у Владимира Тарасенко была очень серьезная травма, а сейчас он обновил личный рекорд по очкам в сезоне. Как ему это удается?

– Поздравляю Владимира с 600 матчем в НХЛ. Сила духа и запредельная мотивация помогли ему набрать такую форму.

Неслучайно по соцсетям даже ходит мем, на котором один из игроков соперника пытается воткнуться в Тарасенко, но отскакивает от него, не причиняя никакого вреда, – сказал Алексей Дементьев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные