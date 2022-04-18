Агент Тарасенко: «Очень радует игра наших в НХЛ. В очередной раз показывает, что решение об отстранении России от международных турниров – ошибка»

Агент Владимира Тарасенко считает ошибкой отстранение сборных России от международных турниров.

– Меня очень радует игра наших соотечественников в . Это в очередной раз показывает, что решение об отстранении сборных России от международных турниров было ошибкой.

Спрос на российских хоккеистов будет, и наши игроки доказывают это каждый день.

Это рекорды , , , , Тарасенко и других хоккеистов. Изо дня в день они являются доказательством этих сказанных мною слов.

– В недавнем прошлом у Владимира Тарасенко была очень серьезная травма, а сейчас он обновил личный рекорд по очкам в сезоне. Как ему это удается?

– Поздравляю Владимира с 600 матчем в НХЛ. Сила духа и запредельная мотивация помогли ему набрать такую форму.

Неслучайно по соцсетям даже ходит мем, на котором один из игроков соперника пытается воткнуться в Тарасенко, но отскакивает от него, не причиняя никакого вреда, – сказал Алексей Дементьев.