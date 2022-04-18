Юртаев о 15 очках Тарасенко за 6 игр: «Он получает кайф от хоккея и понимает, что с этим «Сент-Луисом» может снова претендовать на Кубок Стэнли»

назвал неожиданностью хорошую форму форварда .

– Владимир Тарасенко в последних 6 матчах набрал 15 очков, 8 из которых – заброшенные шайбы. Ожидали ли вы такого феерического возвращения от нападающего, который в последние годы не был похож сам на себя из-за проблем с плечом?

– Нет. В первую очередь я ждал, что Тарасенко сменит клуб. И когда он здорово начал сезон, я подумал о том, что это может стать классной предпродажной подготовкой.

Понятно, почему он остался в «Сент-Луисе» летом: потенциальные приобретатели не могли оценить степень его готовности после пропуска такого большого количества матчей в прошлом году.

В дальнейшем, как я подозреваю, многое изменил приход Бучневича. Вместе с у них образовалась классная тройка. Все трое проводят свои лучшие сезоны в карьере, и мне кажется, что Владимир больше не разочарован своим нахождением в . Он получает кайф от хоккея, он понимает, что с этой командой может снова претендовать на Кубок Стэнли.

В сухом остатке мы имеем здорового, довольного собой и своими партнерами Тарасенко. Ждал ли я этого? Пожалуй, что нет, – отметил комментатор.

Подробно со статистикой 30-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.